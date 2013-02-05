Катеринчук забуде про округ і «піде на Київ»?

Європейська партія України звернулася до опозиційних парламентських фракцій з пропозицією висунути Миколи Катеринчука (народний депутат України, обраний від вінницького округу №13) єдиним кандидатом від опозиції на виборах київського міського голови.

Про це йдеться у відкритому зверненні Європейської партії до «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи», текст якого мають Коментарі.

«Боротьба за Київ є визначальною для майбутнього глави держави. Враховуючи це, опозиційні сили не мають ні морального, ні будь-якого іншого права зволікати з ухваленням рішення щодо формату участі у київських виборах і повинні докласти зусилля для прийняття відповідного рішення про дату таких виборів, з ніж діюча влада постійно зволікає. Замовчування цього питання шкодить розвитку демократичних цінностей України і її іміджу на світовій арені», - йдеться у зверненні.

Також у партії зазначили, що мають досвід участі в останньої виборчої кампанії столиці, за результатами якої була створена депутатська фракція «Блок Миколи Катеринчука» в Київраді. «Сам Микола Катеринчук систематично брав участь у пленарних засідання депутатського корпусу Києва, виступав із заявами і зверненнями в підтримку киян і всіляко домагався поліпшення ситуації в Києві в рамках своїх повноважень. Тому звертаємося до згаданих вище політичних сил з пропозицією висунути його єдиним кандидатом від опозиційних сил на посаду мера Києва», - заявили у партії.