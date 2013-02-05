На «застудні» інфекції хворіє кожний двадцятий вінничани

Впродовж минулого тижня в області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції був на 27,0% нижчим від епідемічного порогового рівня

Про це зазначила директор Департаменту охорони здоров‘я та курортів обласної державно адміністрації Лідія Діденко під час апаратної наради, яка відбулась 4 лютого, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА

Лідія Діденко відмітила, що початок епідемічного сезону 2012-2013 років характеризувався низьким рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та відсутністю циркуляції вірусу грипу.

З початку 2013 року рівень захворюваності на дані інфекції поступово зростає. Впродовж 5-го тижня 2013 року рівень захворюваності склав 50 випадків на 10 тис.населення і залишається на 27,0% нижчим епідемічного порогового рівня.

За минулий тиждень в області за медичною допомогою з приводу гострих распіраторних вірусних інфекцій звернулось 8110 осіб в т. ч. 5264 дитини. Було госпіталізовано 350 осіб в т.ч. 257 дітей.

Лідія Діденко проінформувала про те, що з метою зменшення інтенсивності епідемії грипу в області здійснюються відповідні організаційні та практичні заходи.

Так, з резервного фонду облдержадміністрації виділено 260 тис. грн. на придбання 3 250 доз вакцини проти грипу, для імунізації осіб з груп ризику. Орім цього за кошти обласного бюджету закуплено 337 доз вакцини для імунізації дітей в будинках дитини. З районних та міських бюджетів виділено 120,0 тис.грн.

Всього з місцевих бюджетів на імунізацію проти грипу виділено - 410,0 тис.грн. (5100 доз).

Станом на 01.02.2013 року проти грипу щеплено - 4752 особи. Імунізація продовжується.