Вінничани вклали в дороги та каналізацію 2,8 мільйонів гривень

Вінничани, що мешкають у секторі приватної забудови, у 2012 році вклали в покращення інфраструктури територій свого проживання майже 2,8 млн. гривень власних коштів – міська програма співфінансування.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомив секретар Вінницької міської ради Сергій Моргунов.

«Минулого року у Вінниці була започаткована програма каналізування приватного сектору, суть якої полягає у спільній відповідальності та співучасті міської влади і городян. Нам вдалося облаштувати відведення стоків на 18 вулицях. Окрім капіталовкладень з міського бюджету, ми залучили на ці потреби 2, 6 млн. гривень коштів громадян, які проживають на цій території. За такою ж схемою заасфальтували 5 вулиць. Із 416 тис. гривень, які були використані на ці потреби, 150 тисяч профінансувало населення», сказав С. Моргунов.

За словами посадовця, запропонована схема облаштування приватного сектору міста себе виправдала, позаяк не тільки сприяла перетворенню городян в інвестора свого благополуччя й зменшила навантаження на міський бюджет, а й сприяла самоорганізації населення. Тому й на 2013 рік плани амбітні, - каналізація з’явиться на 21 вулиці з приватною забудовою. Місто виділяє на ці потреби 10 млн. гривень, решту профінансують тамтешні мешканці.

Це ж стосується й асфальтування вулиць приватного сектору: тверде покриття поновлять на 18 вулицях. З потрібних 3, 4 млн. гривень 40% профінансують самі городяни.

Наразі у Вінниці налічується 22,4 тис. приватних домоволодінь, у яких проживає понад 80 тисяч громадян, - чверть населення міста.