Прямі авіарейси до Москви обіцяють вже у квітні-травні

Вінницького аеропорт з квітня – травня 2013 року розпочне регулярні авіаперевезення Вінниця-Москва-Вінниця.

Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА з посиланням на заступникя голови обласної державної адміністрації Григоря Деруна.

Як заявив почадовець на апаратній нараді, відповідно до Протоколу про наміри, який підписаний 25 січня 2013 року між обласною державною адміністрацією, обласною Радою, Вінницькою міською Радою та авіакомпанією АТ «Мотор Січ» з квітня - травня 2013 року відбуватимуться регулярні авіарейси, літаками авіакомпанії АТ «Мотор Січ», Вінниця - Москва - Вінниця інтенсивністю 2-3 рази на тиждень.

Григорій Дерун зазначив, що відповідно до підписаного Протоколу, обласна державна адміністрація, Вінницька обласна Рада та Вінницька міська Рада створюватиме необхідні матеріально-технічні та фінансові умови для стабільного функціонування КП «Аеропорт Вінниця» та запровадження регулярних авіарейсів з Вінницького аеропорту до м. Москва.

У свою чергу авіакомпанія АТ «Мотор Січ» зобов'язується забезпечити виконання регулярних авіарейсів Вінниця - Москва - Вінниця за визначеним розкладом, а також сприятиме організації продажу авіаквитків використовуючи міжнародні системи бронювання авіаквитків.