Працівників п’яти підприємств Держгірпромнагляд не допустив до роботи

Під час перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на п’яти підприємствах області до виконання робіт не допущено 47 працівників, а їх керівництво — притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Працівники підприємств ТОВ «ВОДРЕМ» м. Вінниця, КП «Хмільниккомунсервіс» м. Хмільник, ТОВ «Флоріан — Т» м. Вінниця, ФОП «Марчук Т. М.» та Могилів — Подільський прикордонний загін не пройшли навчання та перевірку знань, не повністю забезпечені індивідуальними засобами спец захисту та спецодягом, допускаються до виконання робіт без проведення попереднього інструктажу.