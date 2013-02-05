Працівників п’яти підприємств Держгірпромнагляд не допустив до роботи
11:40, 05 лютого 2013Вінниця
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Охорона праці
Під час перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на п’яти підприємствах області до виконання робіт не допущено 47 працівників, а їх керівництво — притягнуто до адміністративної відповідальності.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
Працівники підприємств ТОВ «ВОДРЕМ» м. Вінниця, КП «Хмільниккомунсервіс» м. Хмільник, ТОВ «Флоріан — Т» м. Вінниця, ФОП «Марчук Т. М.» та Могилів — Подільський прикордонний загін не пройшли навчання та перевірку знань, не повністю забезпечені індивідуальними засобами спец захисту та спецодягом, допускаються до виконання робіт без проведення попереднього інструктажу.
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