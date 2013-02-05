Вінничанина удостоїли титулу «Зодчий ХХI століття»

Директор Немирівського коледжу будівництва і архітектури ВНАУ Валерій Молодих виборов друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Зодчий ХХIстоліття», повідомляють «Прибузькі новини».

Такого звання його удостоїли за проект реконструкції «хрущовок».



Нагороду по-праву розділили і його студенти. Два роки тому Валерій Леонідович об’єднав кращих студентів дляучасті в цікавому проекті – запропонувавспробувати свої сили у вирішенніпроблеми реконструкції старого житла,зокрема, будинків, які в народі називають «хрущовки». Щоб викликатицікавість в майбутніх зодчих, запевнив,якщо робота буде тоговарта, її запропонують наконкурс. Левову часткуроботи виконав сам директор.



Проект з Немирова відзначили другою премією. А його керівника удостоїли титулу «Зодчий ХХI століття». Можливо, згодом саме немирівський варіант реконструкції «хрущовок» візьмуть на озброєння фахівці будівельної галузі.



