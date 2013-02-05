Іллінецький суддя погорів на хабарі у 15 тисяч

12:20, 05 лютого 2013
Вінниця
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Прокуратурою Вінницької області завершено розслідування та скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно судді Іллінецького районного суду, який підозрюється в отримані хабарів у значному розмірі.


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Суддя Іллінецького районного суду Вінницької області підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке завдало істотної шкоди), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі).

Як встановило слідство, посадовець, використовуючи та зловживаючи наданою йому владою, одержав та повторно одержав хабарі на загальну суму 15 тис. грн. за прийняття рішень у цивільних та адміністративних справах.

На разі, справу розслідувано та направлено на розгляд суду.

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