Серед ночі 2-річний малюк наївся таблеток

5 лютого на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль з приймального відділення райлікарні надійшло повідомлення про те, що у другій годині ночі в дитяче відділення медичного закладу було доставлено дворічного жителя села Антопіль з діагнозом «отруєння медикаментами».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

За отриманою інформацією, дитина випадково наковталась таблеток валер’яни. Хлопчика госпіталізовано, після надання медичної допомоги він перебуває у задовільному стані.



