Жінка впала спиною на електроплиту

4 лютого о 11:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль з приймального відділення райлікарні надійшло повідомлення про те, що у медичний заклад з термічними опіками було доставлено 75-річну місцеву жительку.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

За отриманою інформацією, літня жінка через необережність впала на електричну плиту. У потерпілої зафіксовано опіки лівої ноги та низу спини IV ступеня.



