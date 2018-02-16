Порошенко у Мюнхені пояснив, що таке "русский мир"

На переконання Порошенка, різниця між «русским миром» та вільним демократичним світом приголомшує.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що «русский мир» перетворює усе, до чого торкається, на руїни та занепад, прикладом чого є окуповані Росією території Абхазії, Південної Осетії, Придністров’я, Донбас та Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Читайте такожПорошенко розповів, які теми обговорював з Путіним по телефону «Протистояння російській агресії є екзистенційним викликом, який впливатиме на наше майбутнє. Чи буде це «російський світ з альтернативними цінностями», або «вільний світ з універсальними цінностями»?», - звернувся президент до присутніх.

«Перше, Вам потрібно зрозуміти, що таке є «русский мир». Прикладів є багато. Лише порівняйте рівень життя в колишньому Кенігсберзі з життям у Мюнхені. Або територію Карелії, яку Росія анексувала 80 років тому, з Фінською Карелією. Або Курильські острови, які Москва захопила після Другої світової війни, з Японією. Різниця між «русским миром» та вільним світом приголомшує», - наголосив Порошенко.

«Русский мир» перетворює усе, до чого торкається, у руїни та занепад. Погляньте на Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я, окуповані Донбас та Крим. Схоже на те, що відповідно до доктрини «русского міра», вся Європа повинна виглядати так як Калінінград чи окупований Донецьк, а не навпаки», - наголосив президент України.