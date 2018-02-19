Миротворча місія на Донбасі має стати однією з найпотужніших за всю історію ООН - АП

За словами заступника глави АП, миротворча місія ООН на Донбасі має включати не лише військовий компонент, але й поліцейський і, можливо, навіть цивільний.

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв вважає, що миротворча місія під егідою ООН на Донбасі має статути однією із найпотужніших за всю історію Організації Об’єднаних Націй.

Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Зрозуміло, що це (миротворча місія ООН на Донбасі – УНІАН) має бути багатофункціональна, комплексна операція, яка має включати не лише військовий компонент, який має гарантувати безпеку, але й поліцейський і, можливо, навіть цивільний. Дуже добре, що Мюнхен (Мюнхенська конференція з безпеки – УНІАН) став майданчиком, на якому вже пішла не просто загальна, а предметна дискусія щодо миротворчої операції ООН», - заявив заступник глави АП.

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За словами Єлісєєва, для України головне обговорити питання розгортання миротворців на Донбасі з ключовим партнерами.

«Все-таки остаточне рішення буде за Радою безпеки ООН, передусім за постійними членами Радбезу, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень та діалогу з бойовиками, тому що всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть РФ, і в цьому зв’язку ключовим викликом є отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви», - додав він.

«На мою думку, це (миротворча місія ООН на Донбасі – УНІАН) має бути одна із найпотужніших миротворчих місій в історії ООН, яка потребуватиме не лише великий людський потенціал, але й фінансовий потенціал, тому все … буде залежати передусім від політичної волі ключових партнерів, від інших багатьох факторів, але рано чи пізно, її треба розгортати», - резюмував Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.