Миротворча місія на Донбасі має стати однією з найпотужніших за всю історію ООН - АП
Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв вважає, що миротворча місія під егідою ООН на Донбасі має статути однією із найпотужніших за всю історію Організації Об’єднаних Націй.
Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Зрозуміло, що це (миротворча місія ООН на Донбасі – УНІАН) має бути багатофункціональна, комплексна операція, яка має включати не лише військовий компонент, який має гарантувати безпеку, але й поліцейський і, можливо, навіть цивільний. Дуже добре, що Мюнхен (Мюнхенська конференція з безпеки – УНІАН) став майданчиком, на якому вже пішла не просто загальна, а предметна дискусія щодо миротворчої операції ООН», - заявив заступник глави АП.
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За словами Єлісєєва, для України головне обговорити питання розгортання миротворців на Донбасі з ключовим партнерами.
«Все-таки остаточне рішення буде за Радою безпеки ООН, передусім за постійними членами Радбезу, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень та діалогу з бойовиками, тому що всім зрозуміло, що за бойовиками стоїть РФ, і в цьому зв’язку ключовим викликом є отримати згоду на розгортання такої операції з боку Москви», - додав він.
«На мою думку, це (миротворча місія ООН на Донбасі – УНІАН) має бути одна із найпотужніших миротворчих місій в історії ООН, яка потребуватиме не лише великий людський потенціал, але й фінансовий потенціал, тому все … буде залежати передусім від політичної волі ключових партнерів, від інших багатьох факторів, але рано чи пізно, її треба розгортати», - резюмував Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.