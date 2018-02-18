Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас
01:56, 18 лютого 2018Війна
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Пропонується ввести на окуповані території 24 тисячі осіб миротворців з різних країн.
Ілюстрація / REUTERS
Швеція погодилася на участь у миротворчій місії ООН на окупованому Донбасі за умови, що цьому не будуть заперечувати Захід і Росія.
Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого, сказав міністр оборони Швеції Петер Хульквист, передає Reuters.
"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми побачимо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього. Ми ще не там, але це щось позитивне", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, Німеччина готова до відправки своїх миротворців на Донбас.
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