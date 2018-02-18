Швеція заявила про готовність відправити миротворців на Донбас

01:56, 18 лютого 2018
Війна
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REUTERS

Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 17 лютого, сказав міністр оборони Швеції Петер Хульквист, передає Reuters.

"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми побачимо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього. Ми ще не там, але це щось позитивне", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина готова до відправки своїх миротворців на Донбас.

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Теги: #введення миротворців на Донбас#миротворча місія на Донбасі