Бойовики з Донбасу поїхали до РФ отримувати автомобільну та броньовану техніку – розвідка

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія продовжує всебічно забезпечувати окупаційні війська.

Бойовики російсько-окупаційних військ поїхали до РФ отримувати автомобільну та броньовану техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

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За словами речника, з території Російської Федерації «продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ».

«Встановлено, що 18-19 лютого цього року до російського міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області відряджені бойовики окремих мотострілецьких полків так званого «1-го армійського корпусу» російсько-окупаційних військ для отримання автомобільної та броньованої техніки», - повідомив речник.