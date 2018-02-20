Бойовики з Донбасу поїхали до РФ отримувати автомобільну та броньовану техніку – розвідка
14:26, 20 лютого 2018Війна
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За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія продовжує всебічно забезпечувати окупаційні війська.
Ілюстрація / REUTERS
Бойовики російсько-окупаційних військ поїхали до РФ отримувати автомобільну та броньовану техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк повідомив сьогодні на брифінгу, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
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За словами речника, з території Російської Федерації «продовжується всебічне забезпечення окупаційних військ».
«Встановлено, що 18-19 лютого цього року до російського міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області відряджені бойовики окремих мотострілецьких полків так званого «1-го армійського корпусу» російсько-окупаційних військ для отримання автомобільної та броньованої техніки», - повідомив речник.
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