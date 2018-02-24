Окупанти на Донбасі створюють спецзагони для придушення акцій громадянської непокори – розвідка

Нині здійснюється комплектування таких «підрозділів охорони» особовим складом.

Російська окупаційна влада створює на Донбасі спеціальні загони для придушення акцій громадянської непокори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

Читайте такожОкупанти готуються до евакуації через "наступ сил АТО"«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська окупаційна влада з метою посилення контролю за населенням на тимчасово окупованих територіях сходу України вживає заходів щодо створення нових так званих «воєнізованих структур, або підрозділів охорони», з так званими «поліцейськими функціями». Передбачається, що основним завданням таких підрозділів буде під приводом охорони громадського порядку придушення будь-яких акцій громадянської непокори», - сказав Гуцуляк.

Він додав, що комплектування нових структур особовим складом здійснюється за рахунок так званих «резервістів», які були залучені до зборів на окупованих територіях у січні-лютому цього року.