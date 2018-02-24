Окупанти на Донбасі створюють спецзагони для придушення акцій громадянської непокори – розвідка
Російська окупаційна влада створює на Донбасі спеціальні загони для придушення акцій громадянської непокори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
Читайте такожОкупанти готуються до евакуації через "наступ сил АТО"«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська окупаційна влада з метою посилення контролю за населенням на тимчасово окупованих територіях сходу України вживає заходів щодо створення нових так званих «воєнізованих структур, або підрозділів охорони», з так званими «поліцейськими функціями». Передбачається, що основним завданням таких підрозділів буде під приводом охорони громадського порядку придушення будь-яких акцій громадянської непокори», - сказав Гуцуляк.
Він додав, що комплектування нових структур особовим складом здійснюється за рахунок так званих «резервістів», які були залучені до зборів на окупованих територіях у січні-лютому цього року.