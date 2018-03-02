Для демобілізованих бійців АТО стартували безкоштовні курси 3D анімації (відео)

11:47, 02 березня 2018
Війна
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Як ідеться в сюжеті ТСН, у Дніпрі тонкощів комп'ютерного моделювання навчатимуть упродовж трьох місяців. Викладачі - досвідчені фахівці приватних компаній. Успішним учням навіть готові запропонувати роботу. Що саме створювати - мультфільми, рекламні, соціальні ролики або навчальні програми, - бійці можуть обрати самі.

Для них це, кажуть, не лише психологічна реабілітація, а й можливість знайти нову професію.

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Теги: #бійці АТО#курси для бійців АТО#курси у Дніпрі