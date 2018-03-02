Для демобілізованих бійців АТО стартували безкоштовні курси 3D анімації (відео)

Для них це не лише психологічна реабілітація, а й можливість знайти нову професію.

Мультфільми замість зброї: безкоштовні курси 3D анімації для демобілізованих бійців АТО стартували у Дніпрі.

Як ідеться в сюжеті ТСН, у Дніпрі тонкощів комп'ютерного моделювання навчатимуть упродовж трьох місяців. Викладачі - досвідчені фахівці приватних компаній. Успішним учням навіть готові запропонувати роботу. Що саме створювати - мультфільми, рекламні, соціальні ролики або навчальні програми, - бійці можуть обрати самі.

Для них це, кажуть, не лише психологічна реабілітація, а й можливість знайти нову професію.