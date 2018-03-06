Генштаб підготував документи про початок операції Об’єднаних сил на Донбасі

Проекти таких документів підготовлені, й у певний час вони будуть прийняті й реалізовані

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) розробив документи про початок на Донбасі операції Об’єднаних сил замість антитерористичної операції (АТО), сказав представник управління правового забезпечення Генштабу Юрій Бобров.

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«Відповідно до норм закону, передбачено, що початок і завершення заходів щодо забезпечення національної оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначається окремим рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ. Проекти таких документів підготовлені, й у певний час вони будуть прийняті й реалізовані», – сказав Бобров.

Він зазначив, що операція Об’єднаних сил починається після того, як набуде чинності указ президента Петра Порошенка про її початок. За словами Боброва, такий указ глава держави може підписати найближчим часом.

Також представник Генштабу заявив, що президент отримав подання щодо кандидатури командувача – бойового генерала, який тривалий час командував військовим підрозділом у зоні української воєнної операції на Донбасі. Бобров очікує, що Порошенко затвердить командувача незабаром. Він припустив, що це станеться 6 або 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав закон «Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей», що переформатовує АТО і визначає Росію агресором.