Могеріні розповіла про план врегулювання ситуації в Україні

За її словами, в Євросоюзі підтримують ідею щодо миротворчої місії ООН.

Віце-президент Європейської комісії - високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні зазначає, що саме Мінські домовленості є планом врегулювання ситуації на сході України.

Читайте такожСпецпредставник США щодо України про "Мінськ": передбачає розпуск "ЛНР" і "ДНР"

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству УНІАН.

"Мінські угоди ще повністю не реалізовані, і ми як і раніше вважаємо, що вони мають бути. Це мета переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи та обговорення в "нормандському форматі". Мінськими угодами, дійсно, як це було вкрай необхідно, вдалося зупинити небезпечну ескалацію насильства. По-друге, вони надали план врегулювання ситуації, з якою ми стикаємося, таким чином, щоб повністю поважати територіальну цілісність і суверенітет України", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, що в ЄС відомо, що бойові дії на Донбасі тривають з жахливими наслідками. "Ми працюємо над створенням умов, які гарантують досягнення повного припинення вогню і прискореного прогресу усіма сторонами конфлікту - УНІАН) в рамках виконання своїх зобов'язань. Ми послідовно озвучуємо це через наші контакти як з українською владою, так і з Росією. Ось чому наші санкції важливі. Вони можуть посилити політичний та економічний тиск, запобігти подальшій ескалації і в кінцевому підсумку сприяти зміні поведінки Росії та її підходу до Мінським процесу", - зазначила Могеріні.

На питання, чи може ЄС розглядати доповідь Інституту Хадсона з конкретними пропозиціями щодо миротворчої місії ООН, Могеріні пояснила, що рішення про таку місію приймається Радою Безпеки ООН, а не Європейським Союзом як таким. "Ми хотіли б, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні мала повний доступ до всієї території України, в тому числі, (перебувала - УНІАН) вздовж російсько-українського кордону, у відповідності зі своїм мандатом. Якби місія, узгоджена Радою Безпеки ООН, могла б усе це прискорити і допомогти просуванню реалізації Мінських домовленостей, ми б, звичайно, були тільки за", - наголосила високий представник.

На уточнення, чи не настав час для ЄС бути більш активним учасником по врегулюванню ситуації в Україні, Могеріні вказала, що взаємодія ЄС "через наші держави-члени, Францію і Німеччину, з Україною і Росією, з ОБСЄ, ООН та США, тісна і відбувається на постійній основі".

"Ми не тільки є найбільшим учасником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але тепер і підсилюємо наш внесок. Крім того, ми підтримуємо переговори у Тристоронній контактної групи", - підкреслила Могеріні.

Високий представник констатувала, що, якщо раніше Росія була стратегічним партнером для Євросоюзу, то "це вже не так".

"Зрозуміло, що наші відносини з Росією - це не те, що було, і не те, що могло б бути: повна реалізація Мінських угод є ключовим елементом будь-яких істотних зрушень у наших відносинах. Але ми в ЄС знаємо, що там, де є явний інтерес ЄС, виборче взаємодія з Росією також необхідно", - додала вона.