Європа вирощує "монстра", який піде на неї війною - журналіст

Озброювати майбутнього агресора більше інших хочуть Німеччина і Австрія, зазначив журналіст.

Європа сама вирощує "монстра" — Російську Федерацію, який піде на неї війною, власне, вже пішов, але поки що гібридною.

Європейські країни будують плани на розширення закупівель російського газу і продовжують купувати нафту, інших доходів у РФ немає, написав журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook.

"За даними західних розвідок, Путін (президент Росії Володимир Путін — Ред.) готується до війни. Це очевидно за всіма ознаками: розташування військ, типи озброєнь, постановка економіки під контроль держави і т. д", — зазначив він.

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Автор підкреслив, що "в цей час Європа будує плани на розширення закупівель російського газу і продовжує купувати нафту".

"Інших грошей у РФ немає і не може бути. Крім нафти, газу і страху, вона нічого на експорт не виробляє", — додав Муждабаєв.

"Іронія долі в тому, що годувати/озброювати майбутнього агресора більше інших хочуть Німеччина і Австрія. Минулий рейх, як мамка, дає цицьку нинішньому. Або бере цицьку. Чи не цицьку", — йдеться в повідомленні.