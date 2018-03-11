Південнодонбаський водопровід знову потрапив під обстріл
22:26, 11 березня 2018Війна
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Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатор на насосній станції водопроводу.
Пошкоджений напірний трубопровід, ілюстративне зображення / фото voda.dn.ua
Південнодонбаський водопровід знову потрапив під обстріл.
Про це на своєму сайті повідомляє комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».
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«Сьогодні вночі насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знову опинилась у зоні обстрілу. Внаслідок бойових дій пошкоджено трансформатор 35 кВ введення №1. Наразі електропостачання насосної станції здійснюється від введення №2 (без резерву)», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Південнодонбаський водопровід неодноразово припиняв роботу через обстріли.
Водопровід забезпечує водою три фільтрувальні станції: Карлівську (село Карлівка), Великоанадольську (місто Волноваха) і Старокримську (місто Маріуполь).
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