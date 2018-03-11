Внаслідок обстрілу пошкоджено трансформатор на насосній станції водопроводу.

Південнодонбаський водопровід знову потрапив під обстріл.

Про це на своєму сайті повідомляє комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».

Читайте такожДоба в зоні АТО: 5 обстрілів, поранено українського військового

«Сьогодні вночі насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знову опинилась у зоні обстрілу. Внаслідок бойових дій пошкоджено трансформатор 35 кВ введення №1. Наразі електропостачання насосної станції здійснюється від введення №2 (без резерву)», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Південнодонбаський водопровід неодноразово припиняв роботу через обстріли.

Водопровід забезпечує водою три фільтрувальні станції: Карлівську (село Карлівка), Великоанадольську (місто Волноваха) і Старокримську (місто Маріуполь).