Південно-Донбаський водопровід знову зупинений через обстріли: ремонт буде довгим

Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водопроводу зупинена через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.

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Як повідомляє КП «Вода Донбасу», пошкоджено два електричних введення (лінії електропередачі і трансформатор 35 кВ), будівля насосної станції, вікна, двері, також пошкоджено будівлю акумуляторної.

Крім того, через попадання боєприпасів на території насосної станції викорчувані дерева.

В даний час фахівці виїхали на насосну станцію для детальнішого огляду обладнання.

У мікроблозі Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляється, що руйнування на Південно-Донбаському водопроводі критичні, ремонт буде довгим.

«У зв'язку з бойовими діями ми знеструмлені. Станція 1-го підйому Пд.-Дон. водопроводу. Виведені з ладу два введення, руйнування критичні, ремонт буде довгим», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що Південно-Донбаський водопровід зупинений, під загрозою опинилося водопостачання Покровського, Волноваського, Добропільського районів, Маріуполя.

Робітники КП «Вода Донбасу» і сапери намагаються зайти на територію станції, щоб оцінити масштаб пошкоджень.

Готується заявка про проведення ремонту в Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в результаті бойових дій в Ясинуватському районі неподалік від села Василівка непідконтрольної території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач. Це призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону, який забезпечує водою три фільтрувальні станції: Карловскую (село Карлівка), Великоанадольську (місто Волноваха) і Старокримську (місто Маріуполь). В результаті без водопостачання залишились мешканці п'яти районів Донецької області.

Вранці 10 червня робота станції була відновлена.