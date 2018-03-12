На Донбасі обстріляли авто зі співробітниками Донецької фільтрувальної станції

11:17, 12 березня 2018
Війна
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Бойовики обстріляли співробітників ДФС / Фото umoloda.kiev.ua

Читайте такожПівденнодонбаський водопровід знову потрапив під обстрілПро це повідомляється на сайті комунального підприємства «Вода Донбасса».  

«Сьогодні, о 7 годині потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ-53 (вахтовка), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію», - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що в результаті обстрілу пробито радіатор автомобіля, однак співробітники підприємства не постраждали.

Зазначимо, бойовики ОРДЛО відповідальні за низку обстрілів Донецької фильтрувальної станції.3 листопада минулого року в результаті обстрілу терористів на станції зафіксували небезпечне пошкодження резервного хлоропроводу. 

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Теги: #Донбас#обстріл бойовиками ДФС