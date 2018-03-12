На Донбасі обстріляли авто зі співробітниками Донецької фільтрувальної станції

В результаті обстрілу пробито радіатор автомобіля, однак співробітники підприємства не постраждали.

На Сході України потрапив під обстріл автомобіль, який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію.

Читайте такожПівденнодонбаський водопровід знову потрапив під обстрілПро це повідомляється на сайті комунального підприємства «Вода Донбасса».

«Сьогодні, о 7 годині потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ-53 (вахтовка), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію», - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що в результаті обстрілу пробито радіатор автомобіля, однак співробітники підприємства не постраждали.

Зазначимо, бойовики ОРДЛО відповідальні за низку обстрілів Донецької фильтрувальної станції.3 листопада минулого року в результаті обстрілу терористів на станції зафіксували небезпечне пошкодження резервного хлоропроводу.