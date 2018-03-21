Військові ЗСУ розповіли, як бойовики прикриваються дітьми під час передачі боєприпасів (відео)

Бойовики влаштовували дітям екскурсію. А самі тим часом вивантажували боєприпаси.

На Приазов'ї наші бійці бачили власними очима, як проросійські найманці привезли групу школярів прямо в окопи.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Бойовики влаштовували дітям екскурсію. А самі тим часом вивантажували боєприпаси.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 144 вибухів у Донецькій і Луганській областях, йдеться у звіті місії за період з 19:30 19 березня до 19:30 20 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.