"Закінчується четверта зима з початку конфлікту": Хуг закликав втілити домовленості про перемир'я 30 березня

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг закликає усі сторони на Донбасі втілити домовленості щодо поновлення зобов'язань щодо дотримання режиму перемир'я на Донбасі, і зокрема, напередодні Великодніх свят.

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Про це він повідомив на брифінгу в окупованому Луганську. Він нагадав, що Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі оголосила про поновлення зобов'язань дотримуватися режиму припинення вогню з 30 березня.

"І замість того, аби наближатися ближче одна до одної, проводити навчання та ротацію, застосовувати важке озброєння, сторони могли би тепер скористатися відносним затишшям для втілення угод в повному обсязі", - наголосив Хуг.

"Це можливість для того, щоб цивільна логіка почала переважати, і щоб воєнна логіка зникла", - підкреслив він.

Також Хуг зазначив, що вже завершуються четверта зима, відколи триває конфлікт на Донбасі.

"Цивільне населення з обох сторін лінії розмежування прагне, аби тепер конфлікт припинився з початком весни. Вони хочуть повернутися до нормального життя, вони хочуть доглядати за своїми садами, саджати овочі, доглядати за своїми квітами", - заявив Хуг.

"І це залежить від нас і також вас, щоб закликати сторони дозволити цивільному населенню мати спокій, захист і безпеку, і дозволити їм жити нормальним життям, яке вони мали чотири роки тому", - сказав перший заступник голови спостережної місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Тристороння контактна група домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.