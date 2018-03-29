У МЗС розповіли, що врятувало Україну від повномасштабного вторгнення Росії

Якби не було транзиту через Україну, то Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення, вважають у МЗС.

У Європі ніхто не хоче, щоб роль України як транзитера була зведена до нуля, адже там вважають, що якщо б не було транзиту через нашу країну, то Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі Радіо НВ.

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"В Європі усі розуміють ризики, які пов'язані з припиненням транзиту через територію України або взагалі відсутністю транзиту через Україну. І тут є ризики перш за все з безпекою. Існує думка яка популярна серед наших партнерів і сусідів, що якщо б не було транзиту через Україну, то (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення", - сказала вона.

Також Зеркаль додала, що спочатку питання мають бути вирішені щодо транзиту, а тоді уже має бути побудований Північний потік.

Зеркаль також зазначила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Північний потік з політичної точки зору може бути важелем впливу на Росію, якщо Німеччина буде основним отримувачем російського газу. Таким чином, Німеччина отримає інструмент прямого впливу на РФ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня компанія "Північний потік-2" (Nord Stream-2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ (виключна економічна зона).