Бойовики сьогодні 10 разів порушили Великоднє перемир’я – штаб

Внаслідок обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Від початку доби бойовики 10 разів порушили встановлений 30 березня режим Великоднього перемир’я.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 2 квітня 2018 року.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по позиціях сил АТО в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї були обстріляні захисники Шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного.

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Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по укріпленнях сил АТО гранатомети, а неподалік Водяного й Талаківки – стрілецьку зброю. На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.

«Внаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав», - наголосили у штабі.