У зоні АТО заблокували понад 40 телеканалів Росії та бойовиків

У зоні АТО запустили систему протидії антиукраїнському мовленню.

У зоні проведення антитерористичної операції запустили систему протидії антиукраїнському мовленню: заблоковано понад 40 телеканалів РФ та бойовиків.

Про це керівник Державної служби спеціального зв'язку Леонід Євдоченко заявив під час доповіді президенту України Петру Порошенко в рамках проведення воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони в режимі відеоконференції із зони АТО.

«Доповідаю з території проведення АТО про створення системи протидії антиукраїнському мовленню. Система створена на виконання ваших (президентських) рішень і відповідних доручень РНБО з огляду на обумовленість протидії російській інформаційній агресії в зоні проведення АТО», - заявив він.

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За словами Євдоченка, система створена на основі вітчизняних технічних рішень і під час перевірок в реальних умовах спрацювала позитивно.

"Обладнання системи включено і налаштовано вздовж лінії розмежування в зоні АТО. Система вибірково блокує аналогові та цифрові телевізійні сигнали, які розповсюджуються на території АТО з боку тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей", - зауважив Євдоченко

Він додав, що система блокуватиме понад 40 російських та каналів окупаційних адміністрацій на території АТО.

Крім того, за словами Євдоченка, система стане ефективним інструментом з протидії інформаційної експансії Росії на території АТО.