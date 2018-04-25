Бойовики обстріляли позиції сил АТО з "Граду" і мінометів

Ніч була важкою для наших захисників. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню і активно вели обстріли з мінометів.

Цієї доби бойовики на Донбасі вже 12 разів обстріляли позиції сил АТО, застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Град».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута.

«З опівночі, станом на 9 годину ранку, з боку бойовиків окупаційних адміністрацій зафіксовано 12 прицільних обстрілів. Ніч була важкою для наших захисників. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та активно вели обстріли з мінометів", - зазначив він.

Так, за даними Міноборони, на Луганському напрямку з опівночі було зафіксовано 2 прицільні обстріли. Уночі захисників Новоселівки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів.

Вранці оборонців Новолуганського обсріляли з РСЗВ.

«За інформацією на даний час, йдеться про бойову машину БМ-21 "Град". Противник випустив 12 реактивних снарядів», - сказав Праута і додав, що ворог тут також застосував міномети калібру 120 мм та гранатомети.

«На Донецькому напряму з опівночі зафіксовано 10 прицільних обстрілів. З мінометів калібрів 120 та 82 мм бойовики обстрілювали оборонні позиції українських військовослужбовців в районі Верхньоторецького, Водяного, шахти «Бутівка» та Авдіївки», - сказав речник.

Також, за його словами, провокаційні обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів у бік захисиків Широкиного, Авдіївки та Гнутового.

«Так, з опівночі і станом на 9 ранку сьогодні бойовики випустили по українських військовослужбовцях 12 снарядів з РСЗВ та близько 80 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм», - наголосив Праута.