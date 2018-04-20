Бойовики накрили захисників Лебединського вогнем з "Градів" - штаб

Цієї ночі ситуація на лінії фронту суттєво загострилась.

З початку доби українськими військовими зафіксовано 8 прицільних обстрілів з боку бойовиків, які у порушення Мінських угод застосовували заборонені зразки озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, за його словами, на Луганському напрямку окупанти близько 2 години ночі протягом години здійснили 9 пострілів з артилерії калібру 122 мм по захисниках Попасної. Окрім цього, з 02:30 протягом 30 хвилин терористи вели обстріл з озброєння БМП по українським військовим в районі н.п. Кримське.

Читайте такожНаступні переговори щодо Донбасу у Мінську заплановані на початок травня

На Донецькому напрямку з опівночі станом на 9:00 російсько-окупаційні війська здійснили 6 прицільних обстрілів. «З 05:50 ранку, протягом двох годин, з боку окупованого села Саханка ворог застосував по українських захисниках н.п. Лебединське реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Російські окупанти випустили 40 реактивних снарядів. Також по захисниках Лебединського противник випустив 6 мін з мінометів калібру 82 мм, вів активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Протягом цього ж часу, з близько 06:00 до 08:00, з боку окупованого села Саханка ворог вів обстріл з артилерії калібру 122 мм по оборонцям Широкиного, здійснивши 20 пострілів, та застосовував міномети калібру 120 мм. Міномети цього ж калібру 120 мм близько 02:00 ночі бойовики застосували по захисниках Новотроїцького, та після 7 години ранку – по оборонцям Водяного», - повідомив речник.

Загалом з опівночі, за словами Гуцуляка, бойовики окупаційних адміністрацій РФ здійснили вже 8 прицільних обстрілів. При цьому окупанти випустили по оборонних позиціях 40 снарядів з РСЗВ БМ-21 «Град», здійснили близько 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили близько 30 мін з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. Двоє українських військовий отримали поранення.