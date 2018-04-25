Ситуація в зоні АТО загострюється: 69 обстрілів, 11 військових поранено

Унаслідок виконання бойових завдань дев’ять українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє – отримали бойове травмування.

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 69 обстрілів позицій Збройних Сил України застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляєпрес-центр АТО в Facebook. Унаслідок виконання бойових завдань дев’ять українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє наших захисників – отримали бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів.

"Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакиного. Також 120 мм міномети агресор застосував по захисниках Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика, а міномети калібру 82 мм – в районі Широкиного та Водяного. З гранатометів бойовики відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Лебединського, Талаківки, Авдіївки, Гнутового, Мар’їнки та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя, Первомайського, Красногорівки і Шахти «Бутівка», з БМП – біля Водяного, Пищевика та Гнутового, а з стрілецької зброї – в районі Кам’янки, Новомихайлівки, Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки та Водяного. Крім цього, оборонців Талаківки, Павлополя та Широкиного обстрілювали ворожі снайпери", - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії та неодноразово із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали українські позиції під Луганським.

"Також 120 та 82 мм міномети бойовики застосували по захисниках Новолуганського і Троїцького. Крім цього, з мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по наших позиціях під Новоселівкою, з озброєння БМП – поблизу Кримського і Троїцького, гранатометів – біля Валуйського, великокаліберних кулеметів – в районі Станиці Луганської, Кримського та Новоселівки, а снайперської зброї – під Новгородським", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що штаб АТО попередив про ймовірне здійснення бойовиками терактів на підприємствах Донбасу.