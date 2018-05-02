Командувач Об’єднаних сил: противник на Донбасі є передбачуваним

За словами Наєва, на Донбасі буде проведене обов’язкове дообладнання та посилення оборонних споруд, створення нового укриття для особового складу та техніки.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв вважає, що противник української армії на Донбасі є підступним, проте передбачуваним.

Читайте такожЕксперт про появу Javelin у ЗСУ: страхіття російських танкістів близьке до них як ніколи

Про це він заявив на брифінгу в Краматорську.

«Ми добре свідомі того, наскільки підступним та водночас передбачуваним є наш противник, саме тому усі зусилля будуть покладені на зміцнення позицій ЗСУ на лінії зіткнення», - сказав він і додав, що це означає, що буде проведене обов’язкове дообладнання та посилення оборонних споруд, створення нового укриття для особового складу та техніки.

«Український солдат довів стійкість та професіоналізм на полі бою, його мужність та відданість ніколи не піддавались сумніву», - наголосив командувач.