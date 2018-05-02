Три режими перебування: як зміняться правила в'їзду на Донбас з початком Операції Об'єднаних сил

Військовослужбовці і працівники правоохоронних органів мають право заходити в житлові приміщення громадян, на підприємства, перевіряти транспортні засоби в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Особливий порядок, який почав діяти на Донбасі разом із проведенням Операції Об’єднаних сил з 30 квітня, надає право військовим обмежувати низку прав і свобод громадян на території Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у роз'ясненні про особливий порядок, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони.

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Як зазначається, особливий порядок та надання спеціальних повноважень на території Луганської та Донецької областей настає за наступних умов: загроза застосування засобів ураження, в тому числі ракетних військ та артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації; загроза здійснення терористичних актів і диверсій; рух військових колон; проведення заходів щодо пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних сил противника; проведення заходів розмінування місцевості та об’єктів; проведення заходів бойової та оперативної підготовки; проведення заходів оперативно-розшукової роботи; виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; перевірка готовності сил і засобів об’єднаних сил до виконання завдань за призначенням; забезпечення безпеки переміщення та перебування вищого військово-політичного керівництва держави, представників держав-партнерів.

Також у роз’ясненні йдеться, що, відповідно до ст.12 закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях», військовослужбовці, працівники правоохоронних органів мають право (спеціальні повноваження): застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або дії, пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район здійснення зазначених заходів; затримувати і доставляти осіб, до органів Національної поліції України; перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів — затримувати їх для встановлення особи; здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться; тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати транспортні засоби; входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби; використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їхньою згодою), підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

Також в Міноборони оприлюднили межі зони безпеки, прилеглої до району бойових дій. Її кордон проходить по лінії: Виноградне, Курахове, Очеретине, Розівка, Вовчеярівка, Біла Гора, Новоайдар, Садки, Макарівка, Простяне, вздовж державного кордону, урочище Чернявка, вздовж адміністративного кордону Луганської та Харківської областей, Ольгівка, вздовж адміністративного кордону Донецької та Харківської областей, Знаменівка, вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, Комишуваха, вздовж адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, Урзуф, вздовж морського узбережжя, Приморське.

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В зоні безпеки рішенням командувача Об’єднаних сил можуть створюватися райони обмеженого та забороненого доступу.

Допуск до району обмеженого доступу осіб, не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за рішенням командувача Об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань та відповідних командирів (начальників), до повноважень яких входить забезпечення дотримання порядку перебування в районах проведення операції Об’єднаних сил та на об’єктах, що перебувають під їх охороною (оперативним управлінням).

Допуск до району забороненого доступу здійснюється на підставі встановлених зразків перепусток, за рішенням командувача Об’єднаних сил. Допуск сторонніх осіб до такого району заборонено.

Встановлюється три режими перебування в зоні безпеки на території Донецької та Луганської областей для цивільних осіб: «зелений» - перебування та переміщення осіб не обмежено, за винятком районів забороненого та обмеженого доступу; «жовтий» - перебування та переміщення осіб в зоні безпеки здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, крім того, проводиться особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться; «червоний» - перебування осіб тимчасово обмежено (заборонено).

Пропуск громадян та посадових осіб здійснюється за наявності встановленої командувачем Об’єднаних сил (командиром ОТУ) перепустки. Рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях та дорогах обмежено (заборонено). Транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об’єкти не допускаються. Відповідні режими можуть тимчасово вводитися в окремих районах або у всій зоні безпеки рішенням командувача Об’єднаних сил.

При цьому «червоний» режим встановлюється в районі бойових дій та в районах забороненого доступу на території Донецької та Луганської областей

Підставою для допуску в район проведення операції Об’єднаних сил для осіб, не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, є: проживання в районі проведення операції Об’єднаних сил особи, яка намагається в’їхати (виїхати) на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України; розташування в районі проведення операції Об’єднаних сил місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами; смерті близьких родичів або членів сім’ї в районі проведення операції об’єднаних сил, що підтверджується відповідними документами; наявність права власності на об’єкти нерухомості, що знаходяться в районі проведення операції Об’єднаних сил; необхідність участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань; необхідність виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ України); необхідність виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ України); звільнення з місць позбавлення волі, на підставі документу, що посвідчує особу, після відповідної перевірки працівниками Національної поліції України; наявність спеціальної перепустки.

Відмовлять у допуску до району проведення операції Об’єднаних сил у разі: коли особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення; коли паспорт громадянина є підробленим, зіпсованим або належить іншій особі; коли є наявні відомості про сприяння особою вчиненню правопорушення; у разі реальної загрози життю та здоров’ю з введенням «червоного» режиму перебування як в районі бойових дій, так і в зонах безпеки.

Довідка УНІАН. 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції і наказ про початок операції Об'єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що в разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об'єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена в будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.