Командувач Об’єднаних сил на Донбасі пригрозив бойовикам: відповідь на провокації буде жорсткою

За словами Наєва, односторонні обстріли з боку російсько-окупаційних сил є актом вбивства, адже Україна дотримується мирних домовленостей.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявив, що виконання Мінських домовленостей не позбавляє права на самозахист: відповідь на збройні провокації буде жорсткою та невідворотною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Краматорську.

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«Ми не будемо миритися із системними обстрілам, які противник проводить проти українських позицій, порушуючи усі можливі домовленості та оголошене перемир’я…,такі односторонні обстріли з боку російсько-окупаційних сил є актом вбивства, адже ми дотримуємося мирних домовленостей, а наш противник ними відверто нехтує, як і нормами моралі та військової честі», - додав Наєв.

Він підкреслив, що для нього як для командувача Об’єднаних сил одним із головних завдань є припинення безкарних обстрілів українських позицій, що призводять до загибелі українських солдат.

«Відповідь на такі провокації буде жорсткою та невідворотною», - підкреслив командувач.

«Ми виходимо з того, що виконання Мінських домовленостей не позбавляє Об’єднані сили права на самозахист, тобто на захист від вогню та реагування на дії терористів всіма доступними способами», - додав Наєв.