Порошенко назвав відповідального за відсіч агресії у разі широкомасштабного наступу РФ на Донбасі

Порошенко запевнив, що як президент зробить все, щоб забезпечити запровадження формату миротворців.

Президент України Петро Порошенко заявив, що, у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.

Про це Порошенко повідомив під час наради з керівниками силових відомств України.

Порошенко, у зв’язку із підписаним наказом про початок операції Об’єднаних сил на Донбасі, поставив низку завдань керівництву силових структур.

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Зокрема, начальнику Генерального штаба Віктору Муженку було поставлено задачу забезпечити здійснення стратегічного керівництва силами та засобами ЗСУ, іншими складовими сил оборони, залученими до проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, і забезпечити їх ефективну, жорстку координацію. «В разі загострення обстановки, залучати до складу Об’єднаних сил додаткові сили і засоби ЗСУ, всіх без виключення інших силових підрозділів, інших складових частин сектора оборони і безпеки», - сказав Порошенко.

Президент заявив про важливість уважно стежити за ситуацією і протидіяти ризикам і загрозам, в тому числі і діяльності диверсійних груп.

Глава держави особливо наголосив на важливості протидії інформаційній агресії як складової частини гібридної війни.

Командувачу Об’єднаних сил генералу Сергію Наєву, зокрема, доручено організувати і забезпечити застосування зброї і озброєння підпорядкованими військами, залишаючи українським військовим право на відкриття вогню у відповідь.

«Ще раз наголошую, звільнення Донбасу передбачається політико-дипломатичним шляхом, примушенням Росії виконати Мінські домовленості. Забезпечення в першу чергу реалізації безпекового пакету Мінських домовленостей, включно з гарантованим режимом припинення вогню. Відведення, бажано на територію Російської Федерації, артилерії, танків, систем залпового вогню, мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями», - сказав він.

Глава держави звернувся до командувача Об’єднаних сил: «Якщо ворог перейде в широкомасштабний наступ, в першу чергу на вас лягає відповідальність за забезпечення відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації».

Порошенко також підкреслив, що українські дипломати і він, як президент, зроблять все, щоб забезпечити запровадження формату миротворців, які посилять безпековий компонент і створять необхідні умови для відновлення нормального життя.