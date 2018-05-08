Полторак розповів про втрати ЗСУ з початку війни на Донбасі

Він навів цифри бойових і не бойових втрат серед військових в зоні конфлікту на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що з початку агресії Росії Збройні сили України (ЗСУ) втратили 3 332 особи.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, глава оборонного відомства зазначив: «З початку агресії ЗСУ втратили 3 332 людини, з них бойові втрати - це 2394 особи, і 938 - небойові втрати».

Полторак додав, що причини небойових втрат різні: «починаючи від хвороб, дорожньо-транспортних пригод, порушень правил безпеки ... суїциду, на жаль, таке явище теж є, вживання спиртних напоїв».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що з початку 2018 року в Україні вчинили самогубство 33 військовослужбовці. Найбільше самогубств зафіксовано у зоні бойових дій. "Причини різні – від сімейних негараздів до психічного неприйняття втоми", – заявив Матіос.