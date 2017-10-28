Небойові втрати з 2014 року склали понад 10 тисяч військових - Матіос

13:10, 28 жовтня 2017
Війна
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З 2014 року понад 10 тис. українських військових загинули й були поранені не внаслідок бойових дій.

У зоні АТО не під час бойових дій загинули понад 3 тис військових / фото Міністерство оборони України

З 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули і були поранені не внаслідок бойових дій.

Про це заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив вчора в ефірі телеканалу ZIK.

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"Я буду говорити ті речі, які ніколи ніхто не чув, і вони будуть страшні. Я просто приніс статистику, яку ніколи не озвучував, - з 2014 року до сьогоднішнього дня у Збройних силах та інших структурах, які захищають державу, загинули 10 тис. 103 особи - безповоротних і санітарних втрат, не від бойових дій", - заявив Матіос.

За його словами, «серед них 2 тис. 150 загинули не від бойових дій».

Водночас у зоні АТО не під час бойових дій загинули 3 тис. 700 військових.

Матіос також зазначив, що «дві повноцінні бригади загинули внаслідок того, що не виконували статути, вчиняли злочини відносно один одного».

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Теги: #небойові втрати ЗСУ