СБУ затримала в Запоріжжі групу прихильників "русского міра", які "зливали" російським спецслужбам інформацію про ЗСУ

До злочинної групи входило шість осіб, завданням яких було збір та передача інформації про діяльність українських військових на Донецькому напрямку.

У Запорізькій області співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили мережу інформаторів, організовану представниками Генштабу збройних сил РФ.

Як повідомляє Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, організатором групи, до якої входило шість осіб, є житель Запорізької області.

Сьогодні його було затримано оперативниками спецслужби за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку з доказами контактів з російськими кураторами, плани-схеми розташування військових частин та будівель правоохоронних органів, гранату РГД-5, набої калібру 5,45 та 9 мм, російську символіку та велику кількість військового спорядження.

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«Він у 2015 році, перебуваючи на території тимчасово анексованої території АР Крим, був завербований представниками російських спецслужб. Від своїх кураторів чоловік отримав завдання створити розгалужену мережу інформаторів на території Запорізької області», - зазначили в управлінні.

Співробітники СБУ задокументували, що основним завданням агентів був збір та передача інформації про переміщення військової техніки ЗС України у Донецькому напрямку, перевірка наявності та функціонування блокпостів, розробка та відпрацювання безпечних маршрутів в’їзду на територію Запорізької області з тимчасово окупованих територій.

«Спецслужби РФ також цікавило розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, правоохоронних органів та адміністративних будівель регіону. Зібрану інформацію агенти передавали своїм кураторам мобільними телефонами та через Інтернет», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 111 та 258-3 Кримінального кодексу України віршується питання щодо оголошення про підозру організатору мережі. Стосовно інших учасників буде прийнято окреме процесуальне рішення.

Тривають слідчо-оперативні дії.