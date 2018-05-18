Гіркін вважає, що ЗСУ незабаром можуть звільнити низку населених пунктів на Донбасі

Терорист Гіркин назвав міста, які незабаром, на його думку, можуть звільнити бійці ЗСУ.

Екс-ватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін-Стрєлков вважає, що у ЗСУ все готово для того, щоб звільнити більшу частину окупованій частині Донецької області.

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Він переконаний, що ЗСУ готові завдати удару по бойовиках і звільнити одразу кілька населених пунктів. Серед них - Жолобок, Горлівка, Ясинувата, Дебальцеве, Докучаєвськ, Петровський район Донецька, передає "ДонПресс".

Тероорист каже, що не знає, коли ЗСУ завдадуть удару, але впевнений, що "українська сторона вже завершила підготовку до нього".

Раніше Стрєлков озвучив три варіанти розвитку подій для самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР". Він вважає, що якщо Росія закриє кордон з окупованими територіями, «ЛДНР» не протримаються і декількох діб.