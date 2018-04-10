"ЛДНР" зникнуть за кілька діб": Гіркін назвав три можливі сценарії для Донбасу

Екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін вважає, що якщо Росія закриє кордон з окупованими територіями, «ЛДНР» не протримаються і декількох діб.

Екс-ватажок бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) озвучив три варіанти розвитку подій для самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР". Він вважає, що якщо Росія закриє кордон з окупованими територіями, «ЛДНР» не протримаються і декількох діб.

Про це пише видання "ДонПресс".

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«Республіки не можуть бути самі по собі тривалий час. Є три варіанти. Або їх доведеться приєднувати до Росії, тобто офіційно брати під захист. Або буде реалізований проект „Новоросія“, коли виникне абсолютно нова дружня, але незалежна держава. Є і третій варіант — переможе Україна за підтримки США... Якщо РФ, не дай боже, закриє кордон, то "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування протягом кількох діб».

При цьому Гіркін назвав "великою помилкою Росії" припинення активних бойових дій проти України в 2014 році.

«Новоросії зараз, по суті, немає, тому що у 2014 році під тиском Заходу було прийнято рішення про припинення наступу на українському напрямку. Це було невірною дією. Вона не принесла нічого, крім зовнішньополітичної поразки. Вона ніяк не позбавила нас від санкцій... Потрібно йти мінімум до Дніпропетровська. Брати під свій контроль всю територію, де живе переважно російське населення», - заявив бойовик.

Як повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна на Донбасі справляє на нього «дуже сильне враження», оскільки там «всі наші» і пообіцяв, що російських бойовиків «буде можливість» брати зброю.