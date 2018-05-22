У Дебальцевому вибухнув рейсовий автобус - ресурси бойовиків

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна людина.

Бойовики "ДНР" повідомили про вибух рейсового автобуса в окупованому Дебальцевому 22 травня.

За попередніми даними, одна людина загинула, двоє постраждали. Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

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Про вибух також заявив "керівник представництва" бойовиків у СЦКК Руслан Якубов.

"Сьогодні о 15:50 в Дебальцевому стався вибух рейсового автобуса №1, що рухався по вулиці Курчатова. За попередньою інформацією, вибухова речовина була всередині автобуса... Наразі відомо про одного загиблого, двох поранених", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня у Луганській області на лінії розмежування в с. Піщане Станично-Луганського району підірвався автомобіль з родиною.