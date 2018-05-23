У Мар'їнці від кулі снайпера бойовиків загинув цивільний - Міноборони

Ввечері бойовики випустили по місту декілька мін калібру 82 мм.

У Міністерстві оборони України заявили про загибель від кулі снайпера цивільної особи у Мар'їнці Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Міноборони з посиланням на речника відомства Дмитра Гуцуляка.

"Після 11:00 та близько 17:00 по мирних мешканцях Мар’їнки вів вогонь ворожий снайпер. Внаслідок цих обстрілів на вул. Прокоф’єва бойовик російсько-терористичних військ забрав життя у цивільної особи", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що після 17:40 бойовики випустили по місту 4 міни калібру 82 мм та зруйнували житловий будинок на вул. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в районі проведення Операції Об’єднаних сил під час бойових дій один український воїн загинув, трьох поранено.