ЗСУ зайняли стратегічну висоту на Донбасі - волонтер

Бійці української армії взяли під повний контроль передову позицію сепаратистів.

На Світлодарській дузі бійці 25-го батальйону 54-ї бригади були змушені перемістити кілька своїх передових позицій.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Вони зайняли нову стратегічну висотку, "розширилися" на кількасот метрів в ширину і додатково просунулися ще на стільки ж вперед", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті, крім покращення своїх тактичних позицій, батальйон взяв під повний контроль залишену сепарами свою передову позицію. Яка фактично виявилася укріпленим підземним бункером. При її будівництві, явно використовувалися екскаватори, під землею встановлений контейнер і укріплена позиція дерев'яним зрубом та бетоном.

"Тепер ця укріплена позиція під повним контролем ЗСУ", - резюмує Мисягін.

Він закликає вірити в українську армію та посильно їй допомагати у захисті рідної землі.