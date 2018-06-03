На лінії зіткнення зафіксовано 4 ворожих обстріли – штаб ООС

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На лінії зіткнення у Донецький та Луганській областях станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли підрозділів Об’єднаних сил, проте втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута на щоденному брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

«Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли підрозділів Об’єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів», - зазначив він.

За його словами, під обстріли потрапили позиції біля Кримського та Південного на Луганському напрямку, Тарамчука та Широкиного – на Донецькому напрямку.

«Вогонь у відповідь з боку наших військових вівся двічі. Втрат серед наших військових немає», - додав Парута і підкреслив, що ситуація на лінії зіткнення перебуває під контролем українських військових.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська минулої доби 28 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого трьох українських військовослужбовців поранено.