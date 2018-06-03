Доба на Донбасі: ЗСУ знищили трьох бойовиків, ще трьох поранено

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом доби залишалася складною та контрольованою.

Протягом минулої доби, другого червня, російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню, зокрема – 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил, за добу в ході бойових дій на Донбасі дістали поранення троє українських військових. В той же час, трьох окупантів було знищено, ще трьох було поранено.

Залишається напруженою ситуація в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик та Широкине.

Напередодні повідомлялось, що на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріли 9 будинків.