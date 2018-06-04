"Може забезпечити великі втрати агресора": в Україні похвалилися ракетним комплексом "Вільха"

"Вільха" - це засіб, здатний забезпечити великі втрати агресора, заявив глава "Укроборонпрому".

Український ракетний комплекс "Вільха" - зброя, здатна забезпечити великі втрати агресора.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив глава "Укроборонпрому" Павло Букін. За його словами, підприємства повністю готові для виробництва комплексу.

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"Ви бачили, що вже проведені випробування. У цьому році держзамовлення на цю продукцію та підприємства для виробництва повністю готові. Звичайно, є дрібні моменти, але в цілому готовність повна. "Вільха" - це засіб, здатний забезпечити великі втрати агресора. Там будуть розуміти, що вони можуть напасти, але отримають потужний удар у відповідь", - зазначив Букін.

За його словами, це питання перебуває на контролі РНБО.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час завершальних випробувань поставив завдання - почати серійне виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році.