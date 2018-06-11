Відомий російський актор пояснив, чому воює на Донбасі

Російський актор Пашинін, за його словами, "розчищає майбутнє" молоді, перебуваючи на Донбасі.

Російський актор Анатолій Пашинін, який у 2017 році приєднався до українських бійців на Донбасі, пояснив, чому воює на сході України.

Про це Пашинін розповів в одному з інтерв'ю, фрагмент якого передає російський пропагандистський канал НТВ.

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"Я не займаюся побудовою національної держави, мені 39 років і я точно розумію що куди. У нас молоді хлопці по 19, по 21 року — це мізки, ось це бачення світу... І я розумію, що вони побудують, а я можу тільки одне зробити, я можу розчистити їм майбутнє", - зазначив актор.

Раніше повідомлялося, що відомий російський актор Анатолій Пашинін, воює на боці України в зоні АТО, тимчасово залишив фронт.