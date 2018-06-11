Волонтер показав одну з цілей ЗСУ на Світлодарській дузі (фото)
08:24, 11 червня 2018Війна
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За словами волонтера, позиція терористів "чекає свого зіркового часу".
Мисягін показав позицію терористів / фото facebook.com/yury.mysyagin
Український волонтер Юрій Мисягін показав одну з цілей військових на Світлодарській дузі.
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Фото ворожої позиції він опублікував у Facebook. "Сепарський курник на Світлодарській дузі. Чекає свого зіркового часу, поки український ПТКР у гості не прилетить", - йдеться в повідомленні волонтера.
Як раніше повідомляв волонтер Юрій Мисягін, українські військові просунулися до 1 км і закріпилися на нових позиціях у районі Новотошківки Луганської області.
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