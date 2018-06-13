Названо ім'я ще одного бійця, загиблого на Донбасі минулої доби

14:06, 13 червня 2018
Війна
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Військовий загинув 12 червня / фото УНІАН

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Військовий був родом з Вінниці. Про смерть бійця повідомила Вінниця News.

Як повідомлялося, у зоні проведення операції Об'єднаних сил 12 червня загинув мешканець Горохівського району Волинської області Микола Вільчинський, воїн 24-ої ОМБр.

Штаб ООС 13 червня заявляв, що терористи зазнають значних втрат на Донбасі: за добу п'ятьох ліквідовано та чотирьох поранено. Крім того, ЗСУ знищили бойову броньовану машину противника.

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Теги: #смерть#Донбас#військовий