Названо ім'я ще одного бійця, загиблого на Донбасі минулої доби
14:06, 13 червня 2018Війна
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Штаб ООС повідомляв, що під час бойових дій за минулу добу один український військовослужбовець загинув.
Військовий загинув 12 червня / фото УНІАН
12 червня у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув боєць - 29-річний Олексій Зінов'єв.
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Військовий був родом з Вінниці. Про смерть бійця повідомила Вінниця News.
Як повідомлялося, у зоні проведення операції Об'єднаних сил 12 червня загинув мешканець Горохівського району Волинської області Микола Вільчинський, воїн 24-ої ОМБр.
Штаб ООС 13 червня заявляв, що терористи зазнають значних втрат на Донбасі: за добу п'ятьох ліквідовано та чотирьох поранено. Крім того, ЗСУ знищили бойову броньовану машину противника.
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