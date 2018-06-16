В районі проведення ООС виявили легкомоторний літак, що літав без дозволів

Двомісний літальний апарат Х-32 "Бекас" примусили до посадки. Громадян, які перебували у літаку, та сам апарат передали поліції.

На Донеччині, в районі проведення Операції Об’єднаних сил (ООС) бійці Національної гвардії виявили легкомоторний літак, що літав без дозволів.

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Як повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил, сьогодні близько 6.30 пост повітряного спостереження Національної гвардії в районі населеного пункту Роздольне на Донеччині помітив легкомоторний літальний апарат та повідомив про це пункт управління протиповітряної оборони.

Вжитими заходами двомісний літальний апарат Х-32 "Бекас" примусили до посадки. Керували легкомоторним літальним апаратом два громадянина України без отримання відповідних дозволів Об'єднаних сил.

Громадяни та літак передано до відділу Національної поліції зі складу Об'єднаних сил.

Вирішується питання щодо притягнення зазначених осіб до відповідальності.