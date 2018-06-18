На Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське" – штаб ООС
08:45, 18 червня 2018Війна
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Пункт пропуску "Майорське", як і всі інші КПВВ на Донбасі, працює в штатному режимі, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
17 червня роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили / Фото: відкриті джерела
Вранці 18 червня на Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське", повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
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"Сьогодні, 18 червня, відновлена робота КПВВ "Майорське". Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", – сказано в повідомленні.
17 червня через блокування бойовиками дорожнього коридору Горлівка – Бахмут на Донбасі роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили, інформували в Державній прикордонній службі України.
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