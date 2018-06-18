На Донбасі відновив роботу пункт пропуску "Майорське" – штаб ООС

08:45, 18 червня 2018
Війна
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17 червня роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили / Фото: відкриті джерела

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"Сьогодні, 18 червня, відновлена робота КПВВ "Майорське". Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", – сказано в повідомленні.

17 червня через блокування бойовиками дорожнього коридору Горлівка – Бахмут на Донбасі роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили, інформували в Державній прикордонній службі України.

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Теги: #КПВВ#КПП Майорське