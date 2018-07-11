Ворожа ДРГ проривалася до позицій українських військових у районі Донецького аеропорту - двох бойовиків знищено (відео)

Українські військові не дали прорватися ворожій ДРГ.

Ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась підійти до позицій 56 ОМБр у районі Донецького аеропорту. Та зазнала втрат: двох окупантів ліквідовано.

Вороги йшли дорогою й особливо не ховалися, повідомляють на своїй сторінці у Facebook волонтери фонду "Повернись живим", посилаючись на слова військових.

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"Метрів 15-20 вони йшли у повен зріст, незважаючи на постріли", - каже боєць Віталій. Зазначається, що кулеметник зробив декілька пострілів – два з них були влучними.

"Судячи з того, що в одного татуювання "Слов’янськ-2014", - це ті, з першої хвилі, які якимось дивом ще залишались живі", - розповідає начальник штабу батальйону 56 ОМБр.

Бойовики намагались витягнути своїх, проте підійти українські бійці їм не дали. Вже наступного дня, за домовленості про режим тиші, тіла окупантів витягнули "сіміки" разом з гуманітарною місією "Вантаж-200".

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".